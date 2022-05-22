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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699142/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-أستون-فيلا-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريقي مانشستر سيتي و نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، حيث يأمل في حصد بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة مان سيتي ضد وست هام

تقدم فريق وست هام أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدفين سجلهما المهاجم المخضرم، جارود بوين في الدقيقتين 24، و45.

وفي الشوط الثاني عاد طوفان المان سيتي وسجل جريليش الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف فلاديمير كوفال عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 69، ثم أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 86 كادت أن تمنح فريقه نقاط الفوز.

وبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:-

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 90 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري، فيما يلاحقه ليفربول بـ86 نقطة، ويتبقى له مباراة الجولة الحالية.

ويستعد السيتي لمواجهة استون فيلا في مباراة الجولة الأخيرة مساء الأحد المقبل، فيما يخوض ليفربول مواجهتين أمام ساوثهامتون و وولفرهامبتون في الجولتين المقبلتين.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.