انت الان تتابع تفاصيل خبر إلهام شاهين: "عاملة قلق ووشي اتحرق واتعذبت نفسيا بسبب بطلوع الروح" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699134/إلهام-شاهين-عاملة-قلق-ووشي-اتحرق-واتعذبت-نفسيا-بسبب-بطلوع-الروح

دوت الخليج يرصد تصريحات إلهام شاهين

تصريحات إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين في لقائها التلفزيوني ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: “كنت عاملة قلق فظيع والناس بيشتموني من الحلقة الأولى رغم ظهوري في الحلقة الخامسة والهجوم والانتقادات علي كانت بالنسبة لي بمثابة تفاهات”.

وأضافت: “إحنا جنود بنحارب ضد الإرهاب وعملنا دكتوراة في داعش وكاملة أبو ذكري عذبتني واتعذبت نفسيًا من فيديوهات داعش ووشي اتحرق وورم وعينيا باظت وفضلت 3 أيام بيجيبولي دكاترة”.

وفيما يخص حملها للسلاح خلال بعض المشاهد: “اتدربت على حمل السلاح برصاص حي وفي أول ضربة لي أطلقت 33 طلقة في ضربة واحدة والضابط قال لي انتي مجنونة”.

إلهام شاهين مسلسل بطلوع الروح

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على فكرة سرقة الفيلم من عمل أجنبي وتقليده وقالت: “أنا شهدت العمل الأجنبي وهذا عار تماما من الصحة”.

وفي سياق آخر، كان آخر ظهور للفنانة الكبيرة إلهام شاهين ضمن جنازة وتشييع جثمان الفنان الكبير سمير صبري اليوم السبت التي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين متأثرة بشكل كبير بسبب رحيل سمير صبري وتبكي هي وعدد كبير من النجمات مثل سميرة أحمد وداليا البحيري ونادية الجندي وميرفت أمين وآخرين.

اقرأ أيضًا

كاملة أبو ذكري: "اتسحلنا بسبب مسلسل بطلوع الروح والنجاح نتيجة مذاكرة 3 شهور"

وكانت الفنانة إلهام شاهين حصدت تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ 70 وذلك ضمن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم يوم الجمعة.

وظهرت النجمة الكبيرة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يوم الجمعة الماضية تبكي ومنهارة أثناء فقرة غناء الفنانة غادة رجب بالتزامن مع رحيل الفنان القدير سمير صبري.

اقرأ أيضًا

أحمد داود لـ "دوت الخليج": يوم 13 تكلفته ضخمة وأول فيلم 3D بالكامل في مصر