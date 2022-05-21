نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022 وتقديم معاون شرطه موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022، أطلقته وزارة الداخلية في مصر لكل الراغبين في الانضمام لـ معهد معاوني الامن. ومن المقرر أن يتم قبول دفعة جديدة للسنة الحالية فيمن تتوفر فيهم الشروط الضرورية واجتازوا الاختبارات المقررة لهم. ويمكنهم الدخول بشكل مباشر عبر موقع تقديم معهد معاوني الأمن. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأبواب مفتوحة لكل من البنين والبنات على حد سواء، حيث حددت الوزارة شرط السن من أجل الانضمام إلى معهد معاون الامن. وسيتم اعتماد الطريقة الإلكترونية في التسجيل لأول مرة بعد أن كان التسجيل يتم ورقيا فقط. ويكون ذلك من خلال الولوج إلى رابط موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg. وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال مقالنا هذا، وسنوضح لكم أيضا طريقة تقديم معهد معاون الامن.

لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022

تمت إتاحة لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022، ويمكن لكل الأفراد الراغبين في التقديم أن يدخلوا إلى موقع وزارة الداخلية المصرية، ثم ملأ كل البيانات الشخصية المطلوبة، وللإشارة فإنّ معهد معاوني الامن يعتبر من أبرز المعاهد التي يبحث عنها العديد من الأشخاص المصريين من خريجي الإعدادية والدبلومات الفنية، إذ تتاح لهم فرص العمل بعد إكمال الدراسة بالمعهد، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية، يجب على المستخدم أن يقوم بالدخول مباشرة إلى موقع تقديم معهد معاوني الامن على الإنترنت. بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن المتاحة له. يتوجب عليه أن يقوم بالنقر على كلمة استمرار التسجيل، ثم يختار طريقة الدفع إلكترونيا.

في الخطوة الموالية يتعين عليه القيام بتسجيل كل البيانات الشخصية الضرورية مع توخي الدقة أثناء ذلك.

بعد أن يتمّ كل الخطوات التي ذكرناها عليه أن يتجه إلى معهد معاوني الأمن الخاص بمحافظته ليتمكن من سحب كراسة التقديم. سيقوم بأداء الاختبارات لاحقا حسب ما تحدده الوزارة، وأول اختبار هو اختبار السمات الشخصية.

شروط معهد معاوني الامن

من أهم الشروط التي حددتها الوزارة من أجل القبول في معهد معاون الامن هي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصلاعلى الشهادة الإعدادية كأدنى حد، أما بالنسبة للسن فيشترط أن لا يكون سن المتقدم أقل من تسعة عشر عاما ولا أكثر من خمسة وعشرون سنة. أيضا يجب أن يتحلى بحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن تم الحكم عليه في أي قضية من شأنها أن تخل بالشرف والأمانة العامة.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتقدم عبر موقع وزاره الداخليه غير مفصول من قبل من الحكومة أو من القطاع العام والخاص على حد سواء. وبالنسبة إلى شرط الطول لا يجب أن يقل طول فئة الذكور عن 170 سم، بينما الإناث يجب ألا يقل عن 160. إلى جانب ذلك لا يجب أن يكون المتقدم مجند بالقوات المسلحة المصرية. وأن يكون أعزبا ولم يسبق له الزواج من قبل، ومن اللازم أيضا أن تتوفر فيه كل الشروط الصحية.

رابط تقديم معهد معاون شرطة 2022

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت وزارة الداخلية أيضا عن فتح أبواب استقبال طلبات تقديم معاون شرطه. وسينطلق التقديم لكل الذكور والإناث الراغبين في التقديم لمعهد معوني الامن بداية من تاريخ يوم السبت 21 مايو 2022. وسيستمر التقديم إلى غاية تاريخ الثالث والعشرون من شهر يونيو المقبل. أما اختبارات معاوني الشرطة فستكون في 28 مايو، واختبارات معاون الامن ستكون في المعاهد التدريبية.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022. ويمكن لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطمعهد معاون الامن أن يقوموا بالتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية. كما تحدثنا أيضا عن موضوع تقديم معاون شرطه، والذي سيكون في شهر مايو الحالي.