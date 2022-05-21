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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698963/وظائف-بنك-الإسكندرية-الجديدة-ولينك-التقديم

ينشر دوت الخليج وظائف بنك الإسكندرية للخريجين وحديثى التخرج، لاسيما أن وظائف بنك الإسكندرية لا تحتاج لخبرة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل لينك تقديم وظائف بنك الإسكندرية الجديدة والشروط المطلوبة.

لينك التقديم على وظائف بنك الإسكندرية يمكن التقديم على وظائف بنك الإسكندرية من خلال موقع لينكد من هنـــــــــــــــــا وظائف بنك الإسكندرية إليكم كافة التفاصيل عن وظائف بنك الإسكندرية على النحو التالي: الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال بدرجة لا تقل عن جيد.

خبرة من 0 إلى 2 سنوات.

لاعبو فريق جيدون لديهم القدرة على العمل بطريقة تعاونية وموجهة نحو الفريق مع الفرق الأخرى.

اتصال كتابي وشفوي جيد جدا.

اللغة الإنجليزية الجيدة جدا أمر لا بد منه.

خبرة في Word) Microsoft Office و Excel و PowerPoint .

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