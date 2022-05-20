رئيس «الأسقفية»: اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط أضاف الكثير من الخبرات

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، عن سعادته بنتائج اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط، التى انعقدت على مدار الأسبوع الماضى بدير الأنبا بيشوى، وشارك فيها مع وفود من جميع الطوائف المسيحية الشرقية.





وقال رئيس الأساقفة، فى بيان له اليوم، إن الاجتماعات تجدد روح المحبة المسيحية بين جميع الطوائف وتضيف الكثير من الخبرات الروحية والإدارية للكنائس المشاركة من عائلات كنسية مختلفة. ووجه رئيس الأساقفة الشكر للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على استضافته لجميع الطوائف بروح مسكونية تعبر عن الحوار المسيحى والرؤية المشتركة.

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