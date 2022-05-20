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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /698957/بنك-المصرف-المتحد-يوضح-أسرع-طريقة-لتفعيل-البطاقات-أو-إيقافها

أوضح بنك المصرف المتحد طريقة تفعيل البطاقات أو إيقافها بشكل مؤقتًا ونهائي، وذلك من خلال طرق بسيطة ينفذها عملاء بنك المصر المتحد ويرصدها دوت الخليج بالتفاصيل.

تفعيل بطاقة بنك المصرف المتحد في البداية يقوم العميل بإسال رسالة نصية علي 01069857195 من هاتف العميل المسجل علي نظام الحاسب الالي كما يلي: 1. لتفعيل البطاقة : أرسل حرف A يليها آخر اربعة ارقام (علي اليمين) من هذه البطاقة (مثال A1234) 2. لايقاف البطاقة مؤقتاً : أرسل حرف D يليها آخر اربعة ارقام (علي اليمين) من هذه البطاقة (مثال D1234) 3. لإيقاف البطاقة نهائياً حال السرقة / الفقد: أرسل حرف s يليها آخر اربعة ارقام (علي اليمين) من هذه البطاقة (مثال S1234) الوسائل المتاحة لتفعيل البطاقات بالمصرف المتحد: 1) الانترنت البنكي 2) الموبيل البنكي 3) تفعيل كافة أنواع البطاقات (المدينة - الدائنة – المدفوعة مقدماً) مباشرة من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد 4) ارسال رسالة نصية علي 01069857195 من هاتف العميل المسجل علي نظام الحاسب تحتوي علي حرف A يليها آخر اربعة ارقام (علي اليمين) من هذه البطاقة (مثال A1234)

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