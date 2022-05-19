وزير التنمية المحلية يبحث سبل التعاون مع كينيا لتطوير صناعة الأثاث

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 مساءً - التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع وزير الدفاع واللامركزية الكينى و محافظ كيسومو.

تناول اللقاء الذى جاء على هامش الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية المُقامة بمدينة كيسومو الكينية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

و أعربت "المحافظ" عن تقدير مصر، لجمهوررية كينيا حكومةً وشعبًا، معربة أيضاً عن تقديرها لجهود الحكومة الكينية لاستضافة هذا المؤتمر الهام، والذى تتركز محاوره على مناقشة دور المدن الوسيطة بأفريقيا فى تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة اتساقًا مع أجندة ٢٠٣٠ واجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣،مما يعود بالنفع على منظومة الإدارة المحلية و وضع مخططات لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة.

وذكرت "الدكتورة منال عوض" أن اللقاء الذى جاء برئاسة وزيرا التنمية المحلية و الدفاع واللامركزية الكينى، تناول مناقشة آليات مد جسور التواصل بين الجانبين المصرى والكينى، بالمجالات المختلفة.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن العلاقات المصرية الكينية تتمتع بروابط قوية، كما أكدت أنه تم بحث إمكانية تنفيذ تلك المخططات الامر الذى يحقق تعزيز تلك العلاقات واستكمال مسيرة التنمية والبناء بكلا البلدين..