انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل orange أورنج يشكو: "أسوأ شركة إنترنت" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - اشتكى عميل أورنج من خدمات الإنترنت المنزلي المقدمة من orange بجانب تجاهل شكواه من خدمة عملاء أورنج أكثر من مرة، ويستعرض دوت الخليج شكوي عميل أورنج من الخدمة المتوفرة له.

شكاوي عملاء أورنج

قال عميل orange أورنج عبر موقع "فيسبوك"، : "متعاقد معهم من شهر 3 ومن أل متعاقدت قالوا القرايات عندك ضعيفة هنرفعها قولتلهم كتر خيركم قالوا الفني هيجيلك يشوف الخط فعلا الفني جه وبص قالي خطك ضعيف هنقدم طلب برفع الكفاءة قولتله تمام قالوا 15 يوم قولت ماشي".

وأضاف: "بعدها 20 يوم كلمتهم قالوا 15 يوم تاني قولت مش مشكله كلمتهم الشكوي اتقفلت ف واحد محترم من الكول سنتر قالي هقدملك طلب رفع كفاءة قولتله تمام بعدها ب 4 ايام انهاردا الفني كلمني تبع اورنج وقالي انا رفعتلك الكفاءة شوفها جيت اشوف لقيت كل حاجه زي ماهيا مفيش حاجة".

orange أورنج

وتابع: "اتغيرت عرفته قالي طب أنا جاي قعدت استناه مدة رنيت عليه قالي أنا في سمنود بعيد عني حوالي ساعه ونص ومعطلني عن شغلي قولتله حد قبل كدا جه وبص علي الخط لقاه ضعيف فعلاا قالي ماشي تمام وقفل بعدها تالت مرة رن عليا وقالي أنا صعدت الموضوع ل المصرية للاتصالات علشان المشكلة في الكبلات بتاعتهم قولتله انا بقالي شهرين مستني مفيش حاجه حصلت قالي شوف الفني المسؤول عندك وراضية ويغيرلك الخارج وخلاص قولتله لو انا عايز اعمل كدا كنت عملت بس انا بحب امشي رسمي قالي دا الي هيحل مشكلتك والمصرية للاتصالات ولا هتعمل حاجة وأنا عملت الي عليا وجيتلك قولتله انت مجتش قالي لا جتلك قبل كدا قولتله لأ مش انت قالي زميلي وقفلنا أنا قولت لازم اسجل المكالمة علشان اشتكيه واقضي علي الفساد ده وشغلت التسجيل وكلمته وخليته يقول كل حاجه تاني بس متسجل بعدها قفلت وكلمت اورنج لما حكيت قالوا هوا 15 يوم وهتتحل واللي أقدراعمله شكوي في الفني قولتلها ماشي قالت 72 ساعة وهيترد عليك كلمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قالوا لو في شكوي عدي عليها يومين اقدر اسجلك غير كدا لأ".