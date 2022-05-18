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وفد صربى يصل جنوب سيناء لزيارة الأماكن السياحية

0 نشر
أ ش أ 2022-05-18 20:55 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، وفد من دولة صربيا يضم عددا من الهيئات السياسية والدينية والسياحية والإعلامية، وذلك فى زيارة إلى مدن جنوب سيناء (شرم الشيخ، دهب، وسانت كاترين).

وذكرت محافظة جنوب سيناء، فى بيان، أن زيارة الوفد الصربى تأتى ردا على الزيارة التى قام بها خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى شهر يوليو من العام الماضى إلى صربيا فى إطار جهوده لتدعيم أواصر الصداقة بين البلدين وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة أفاق التعاون فى عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة.

وفد صربى يصل جنوب سيناء

 

وأوضح البيان أن المحافظة أعدت برنامجا سياحيا وثقافيا وترفيهيا للوفد الصربى للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من أجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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