جدة - نرمين السيد - وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، وفد من دولة صربيا يضم عددا من الهيئات السياسية والدينية والسياحية والإعلامية، وذلك فى زيارة إلى مدن جنوب سيناء (شرم الشيخ، دهب، وسانت كاترين).





وذكرت محافظة جنوب سيناء، فى بيان، أن زيارة الوفد الصربى تأتى ردا على الزيارة التى قام بها خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى شهر يوليو من العام الماضى إلى صربيا فى إطار جهوده لتدعيم أواصر الصداقة بين البلدين وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة أفاق التعاون فى عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة. وأوضح البيان أن المحافظة أعدت برنامجا سياحيا وثقافيا وترفيهيا للوفد الصربى للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من أجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد صربى يصل جنوب سيناء لزيارة الأماكن السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.