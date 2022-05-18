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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698649/الشناوي-يغادر-مباراة-البنك-الأهلي-بعد-إصابته-في-العضلة-الخلفية

خرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

دوت الخليج

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

تشكيل الأهلي للمباراة

وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: وليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وعلي معلول وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق

تشكيل البنك الأهلي للمباراة

وجاء تشكيل البنك الأهلي خلال المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال.

خط الهجوم:كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - ناصر منسي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 14 ، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 جولة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، بـ 41 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريق الأبيض بالدوري.

وتلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين على يد إنبي ثم طلائع الجيش.