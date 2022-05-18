جهود مكثفة لوزارة السياحة والآثار فى مجال المتاحف

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة فى بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف جهودها فى مجال تطوير المتاحف والعناية بها.

- المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط: تم افتتاحه فى أبريل 2021، والذى تزامن مع الحدث الاستثنائى الذى نظمته وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى موكب مهيب شهده العالم بأسره، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد المتحف الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، إذ يعتبر مجمعا حضاريا عالميا متكاملا يتيح لزائريه فرصة للإبحار فى رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، لإلقاء الضوء على التراث المادى واللامادى لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة.

ويضم المتحف أيضا قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصرى والذى تم افتتاحها فى أبريل 2022 بالتزامن مع الذكرى الأولى لافتتاح المتحف.

- متحفى مطار القاهرة الدولى صالة 2 و3: تم افتتاحهما فى مايو 2021 للترويج لمنتج السياحة الثقافية فى مصر وخاصة بين ركاب الترانزيت من المصريين والسائحين وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

يضم متحف صالة 2 حوالى 304 قطعة أثرية تتبرز المميزات الفنية والتاريخية للحضارة المصرية القديمة، أما متحف صالة 3 فيضم حوالى 60 قطعة أثرية تعود لعصور متنوعة من الحضارة المصرية.

- متحف الغردقة: تم افتتاحه فى فبراير 2020، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم المتحف 1273 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية متتالية تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر الحديث.

ويعد هذا المتحف أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص.

- متحف شرم الشيخ: تم افتتاحه فى أكتوبر 2020، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعد أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويمتد على مساحة 191 ألف متر مربع تقريبا.

وتدور فكرة العرض المتحفى بمتحف شرم الشيخ حول مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " حيث يحكى من خلال مقتنياته والبالغ عددها 5200 قطعة عددا من الموضوعات التى تتناول الجانب الإنسانى للحضارة المصرية والتى يتمثل أبرزها فى علاقة المصرى القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به. كما يسلط الضوء على التواصل والاندماج الحضارى بين الحضارة المصرية والحضارات الإنسانية التى تعاقبت على أرض مصر من خلال إلقاء الضوء على كثير من القيم الفنية والاجتماعية والاقتصادية.

- متحف كفر الشيخ: تم افتتاحه فى أكتوبر 2020، عبر الفيديو كونفرانس بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعد أول متحف قومى بمدينة كفر الشيخ يوثق التراث الثقافى للمحافظة حيث يسرد من خلال عدد 1200 قطعة ما بين معروض ومخزون، الدور التاريخى لمدن محافظة كفر الشيخ عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على قصة الصراع بين حورس وست من خلال بعض تماثيل للألهة إيزيس ودورها فى قصة هذا الصراع.

- متحف المركبات الملكية ببولاق: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى أكتوبر 2020، عبر الفيديو كونفرانس بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعد أحد أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم سواء من أصالة المبنى أو ما يحتويه من معروضات نادرة، حيث يضم المتحف 458 من المركبات الملكية التى ترجع لعصر أسرة محمد على باشا وكل ما يتعلق بها من إكسسوارات وملابس سائقيها، كما يلقى الضوء على الاهتمام بتربية الخيول فى هذه الآونة.

- متحف طنطا: تم افتتاحه فى أغسطس 2019، ويتكون من قاعتى عرض رئيستين تضم فى جانباتها 1076 قطعة من القطع الأثرية التى تم اكتشافها بالمواقع الأثرية بالدلتا مثل تل الفراعين، صا الحجر، صان الحجر، تل بسطا، قويسنا، بهبيت الحجارة.

- متحف آثار مطروح القومى: تم افتتاحه فى مارس 2018 عبر الفيديو كونفرانس، ويتكون المتحف من طابقين ويضم 821 قطعة أثرية ترجع إلى العصور الفرعونية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية.

- المتحف المكشوف لمسلة المطرية: تم إعادة افتتاحه فى فبراير 2018 بعد الإنتهاء من مشروع تطوير وتجهيز الموقع وإعداده للزيارة ليكون متحفا مفتوحا يضم مسلة الملك سنوسرت الأول وقطع أثرية من نتاج أعمال الحفائر بالمنطقة.

- متحف آثار تل بسطا بمحافظة الشرقية: تم افتتاحه فى مارس 2018 ويضم عدد 691 قطعة تعكس تاريخ محافظة الشرقية عبر العصور المختلفة من نتائج أعمال الحفائر التى تقوم بها البعثات المصرية والأجنبية بالمحافظة.

-متحف سوهاج القومى: تم إفتتاحه فى أغسطس 2018 بتشريف فخامة رئيس الجمهورية. يضم المتحف 2924 قطعة ما بين معروض ومخزن، والتى تعبرعن الملوك والشخصيات الهامة بالدولة المصرية القديمة، الحياة الاجتماعية والأسرية ومظاهر الحياة اليومية، الحرف والصناعات، والنسيج والحرف التراثية عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى الحج ومعتقدات المصرى القديم الخاصة بالبعث والخلود والتحنيط.

- متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى يناير 2017 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتكون من طابقين ويضم المتحف أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامى والتى تسمح للزائر بالتجول عبر جميع فترات التاريخ الإسلامى، حيث تنوعت موضوعاتها من فلك وطب وعمارة وغيرها، كما تنوعت مواد صنعها من أعمال خشبية منحوتة بدقة، وقطع خزفية مزينة بإتقان ومخطوطات غاية فى الندرة.

- متحف الصيد الملحق بمتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل: تم افتتاحه فى فبراير 2017، يعرض 1180 من الحيوانات والطيور والفراشات المحنطة والتى قام بصيدها كل من الملك فاروق والأمير محمد على توفيق والبرنس يوسف كمال أثناء رحلات الصيد، بالإضافة إلى هياكل عظمية لجمل وحصان كانت توضع عليهم كسوة الكعبة أثناء رحلة المحمل وسفر الكسوة من مصر إلى أرض الحجاز، وكذلك مجموعة من أندر الفراشات المحنطة من مجموعة الأمير محمد على.

- متحف كهف رومل بمرسى مطروح: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى أغسطس 2017، ويضم مجموعة من الأدوات الحربية وخريطة للمواقع العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

- مبنى المخزن المتحفى بالواحات الخارجة بمحافظة الوادى الجديد: تم افتتاحه فى أكتوبر 2017، وهو أول مخزن متحفى يتم بناءه بعد عام 2011، ويضم حوالى 10000 قطعة أثرية تم نقلها من عدة مخازن، بالإضافة إلى قطع الآثار الاسلامية المخزنة بغرفة تخزين متحف الوادى الجديد.

- متحف ملوى بالمنيا: تم إعادة افتتاحه بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه فى سبتمبر 2016. صمم مبنى المتحف على هيئة صرح فرعونى (بيلون) مكون من طابقين يعرض مجموعة من 950 قطعة أثرية عن الحياة اليومية والحياة الجنائزية عند المصرى القديم وطرق الدفن وبعض القطع التى تصور التدرج التاريخى للعصور التاريخية التى مرت بها مصر.

- متحف ركن فاروق بحلوان: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى يوليو 2016. كان المتحف عبارة عن استراحة للملك فاروق يتكون من ثلاثة طوابق، يضم الطابق الأرضى المطبخ وغرف إقامة الخدم، والطابق الثانى مكان إقامة الملك وعائلته ويحتوى على قاعات الاستقبال، الطعام، والمدفأة، أما الطابق الثالث فهو عبارة عن روف مكشوف خصص لإقامة الحفلات الخاصة للملك وللاستمتاع بمنظر النيل الخلاب.

- متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، تطويره وإعادة تأهيله فى نوفمبر 2016. يضم المتحف 320 قطعة أثرية تستعرض تاريخ محافظة الفيوم وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الدينى الذى اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور.

- متحف آثار الإسماعيلية: تم افتتاحه فى أغسطس 2015، ويضم حوالى 6000 قطعة أثرية يعرض منها ما يقرب من 2000 قطعة لمختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، من أهمها الفسيفساء التى تزين حاليا أرضية البهو الرئيسى للمتحف.

ويتناول سيناريو العرض المتحفى بعض الموضوعات منها الحياة اليومية والكتابة والحلى وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والآلهة والأساطير الإغريقية بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية والتى يعرض بها بعض شواهد القبور.

- قصر الأمير محمد على بالمنيل: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى مارس عام 2015، ويتكون القصر من قاعات الاستقبال والإقامة والعرش والقاعة الذهبية الخاصة بالأمير محمد على توفيق من أسرة محمد على.

- متحف السويس القومى: تم إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه فى سبتمبر 2014، ويركز العرض المتحفى على قصة حفر قناة السويس بداية من محاولة الملك "سنوسرت الثالث" حفر قناة لربط النيل بالبحر الأحمر حتى افتتاح قناة السويس. يضم المتحف 1577 قطعة أثرية، من بينها تلك التى تبرز تاريخ هذه المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة من النقوش منها نقش فريد للمعبود "حابى" رمز النيل، فضلا عن مجموعة نادرة من الوثائق والصور الزيتية لكل من سعيد باشا الذى أصدر مرسوما بامتياز حفر قناة السويس، والخديوى إسماعيل الذى افتتحها، والعربة الملكية الخاصة بافتتاح قناة السويس ومجموعة من الميداليات والنياشين، والأدوات الهندسية التى استخدمت فى حفر القناة.

- متحف المجوهرات الملكية: بالإسكندرية: تم إعادة افتتاحه بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه فى أكتوبر 2014. يضم المتحف حوالى 924 قطعة أثرية ما بين معروض ومخزون من مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق وزوجاتهما وأمراء وأميرات العائلة المالكة.

- المتحف المصرى الكبير: من المقرر الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والهندسية الخاصة بالمتحف فى موعد غايته 30 يونيو 2022، وكذلك الإنتهاء من جميع التشطيبات الداخلية والمنطقة التجارية والعرض المتحفى للآثار بالمتحف فى 30 سبتمبر 2022.

حياة كريمة ببنى سويف.. مراجعة موقف مشروعات المياه والصرف بالمبادرة

استقبلت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، المهندسة نهلة عبد السلام رئيس قطاع المخطط العام بالشركة القابضة وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لمشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى بمنطقة بياض العرب شرق النيل، ومراجعة الأعمال المقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى.

جدير بالذكر أنه جارى العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ب 66 قرية وتوابعهم بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى والتى تشمل مشروعات ( مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى، وإنشاء محطتى الفقاعى وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتى تغذى بعض قرى مركز ناصر)، والتى تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة.