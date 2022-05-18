انت الان تتابع تفاصيل خبر الفار يلغي أول أهداف الأهلي في مرمى "البنك".. وطرد لسيد عبد الحفيظ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698640/الفار-يلغي-أول-أهداف-الأهلي-في-مرمى-البنك-وطرد-لسيد-عبد-الحفيظ

سجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

دوت الخليج وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمد هاني. خط الوسط: محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة البدلاء: وليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وعلي معلول وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال. خط الهجوم:كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - ناصر منسي ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 14 ، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 جولة. ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، بـ 41 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريق الأبيض بالدوري. وتلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين على يد إنبي ثم طلائع الجيش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفار يلغي أول أهداف الأهلي في مرمى "البنك".. وطرد لسيد عبد الحفيظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.