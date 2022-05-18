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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698620/عمرو-القطامي-اطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لتغير-المناخ-يؤكد-الدور-المصري-العالمي

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الخطوات المصرية المتواصلة في التصدي لتغير المناخ ومواكبة التطورات العالمية لتقليل الانبعاثات، وزيادة وتعزيز الاعتماد على الاقتصاد الأخضر.

دوت الخليج

عمرو القطامي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ يؤكد الدور المصري العالمي

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بإطلاق مصر خلال ساعات، فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين، معتبرًا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، خطوة كبرى تعزز تحركات مصر الدولية والاقليمية في مجال تغير المناخ، وتعطي دفعة هائلة لقمة المناخ القادمة في مصر نوفمبر 2022.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما تتميز به الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وأهدافها في تحقيق نمو إقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، والعمل على تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، وحوكمة المناخ، ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وزيادة المشروعات والأبحاث في مجال تغير المناخ.

وشدد نائب اكتوبر على أن مصر خطت خطوات واسعة في مجال قضية تغير المناخ، كما أن استضافتها وتنظيمها للقمة المقبلة، يؤكد الرهان العالمي على دورها في هذه القضية العالمية الحساسة والتشريعات المصرية في هذا المجال للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.