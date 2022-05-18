مستشار الرئيس: الدولة تعمل على توطين صناعة المواد الخام لتوفير الأدوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بخصوص أشياء كثيرة منها مدينة الدواء، موضحًا أن المدينة تتجه مع مؤسسات عالمية لتصنيع أدوية جديدة، وتساهم فى علاج أمراض كثيرة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مدينة الدواء تشمل تصنيع أدوية موجودة وتقليدية وذلك لضمان الجودة والاستمرارية، والمدينة تقوم بتصنيع أدوية جديدة السوق المصري فى حاجة لها، وبعد ذلك يتم التصدير.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة بعض المواد الخام لتوفير الأدوية، و الدولة لديها خطة تسير عليها للوصول لهذا الهدف.