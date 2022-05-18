جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى، إنه تم ترشيح 10 رهبان للرسامة فى درجة الأسقفية بالكنيسة القبطية على الايبارشيات والأديرة الشاغرة، ويجرى الآن استطلاع رأى الآباء أعضاء المجمع المقدس وإبداء أى ملاحظات حولهم.





والمرشحون هم: 1- ارسانيوس الباخومى - دير الأنبا باخوميوس - حاجر ادفو. 2- ديسقورس البراموسى - دير بحنس القصير - العلمين. 3- توماس التوماسى - دير الأنبا باخوميوس - الشايب. 4- ايسيذوروس الأنبا بيشوى - إيبارشية أسوان وتوابعها. 5- يعقوب الانطونى - ايبارشية بنى مزار وتوابعها. 6- فيلوباتير السينائى - ايبارشية شبين القناطر وتوابعها. 7- بيسنتى الأنبا بيشوى - ايبارشية أبنوب وتوابعها. 8- ابيفانيوس المحرقى - ايبارشية المحلة الكبرى (عام). 9- ارشيليدس الأنطونى - ايبارشية تورنتو كندا (عام) 10- جبرائيل الانبا بولا - ايبارشية نيوجيرسى أمريكا (عام). وأكد المصدر، أن هذه مجرد ترشيحات قبل إقرار الأسماء نهائيا، تمهيدا لتحديد موعد رسامتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترشيح 10 رهبان للرسامة أساقفة فى الكنيسة القبطية (قائمة بالأسماء) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.