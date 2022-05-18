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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /698446/جحود-أم--قتلت-إبنتها-من-أجل-المتعة-الحرام

وكانت قوات الأمن قد كشفت عن هواية مرتكبي الواقعة بعد جهود مكثفة من قبل رجال المباحث تحت إشراف اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغ يفيد العثور علي جثة طفلة في الخامسة من عمرها ، بأحدي الأراضي الزراعية بقرية "تلبت" التابعة لمركز أجا ،وكشفت التحريات عن مرتكبي الواقعة وهم والدة الطفلة بمعاونة عشيقها .

وقامت قوات الأمن بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لضبط الجناه وقد تمكنت القوات من ألقاء القبض عليهم واقتيادهم لمقر قسم الشرطة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .