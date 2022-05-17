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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:55 مساءً - محمد السيد - /698429/عمرو-دياب-يطرح-أحدث-أغانيه-اللي-يمشي-يمشي-في-هذا-الموعد

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «اللي يمشي يمشي»، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 19 من شهر 5 الجاري عبر تطبيق أنغامي.

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية اللي يمشي يمشي.

أغنية اللي يمشي يمشي

أعلن عمرو دياب موعد طرح الأغنية من خلال نشره البوستر الرسمي لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

أغنية «اللي يمشي يمشي» كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

من جانيه، طرح الهضبة عمرو دياب، أحدث أغنياته وقفة عيد الفطر والتي تحمل اسم "هتدلع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، و الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس

كلمات أغنية هتدلع

وتقول كلمات الأغنية:

مكتوب لنا من زمان ‏قبل النهارده ‏بكام سنة ‏إن اللي ‏يليق ‏عليك ويكون ‏حبيبك ‏هو أنا ‏يا حبيبي أنا ليا فيك ‏يمكن اكتر ما ‏ليك ‏و اهي دي بداية الهنا ‏دا أنت هتدلع ‏أطلب و اتمنى ‏ ‏و ‏اليوم هايولع ‏على حس ‏جنان ‏ما بقيتش مجمع هو أنا في الجنة ‏ولا أنا هنا

‏دا أنت هتدلع ‏أطلب و اتمنى ‏ ‏و ‏اليوم هايولع ‏على حس ‏جنان ‏ما بقيتش مجمع هو أنا في الجنة ‏ولا أنا هنا

‏قرب لي ويلا ‏نعمل دنيا لينا لوحدنا ‏هنعيش إحساس ‏ مجاش لا‏ ‏قبلنا ولا بعدنا هنطول في الكلام ‏ونقول ‏لقمرنا نام في قمر موجود هنا

‏دا أنت هتدلع ‏أطلب و اتمنى ‏ ‏و ‏اليوم هايولع ‏على حس ‏جنان ‏ما بقيتش مجمع هو أنا في الجنة ‏ولا أنا هنا

‏دا أنت هتدلع ‏أطلب و اتمنى ‏ ‏و ‏اليوم هايولع

على حس ‏جنان ‏ما بقيتش مجمع هو أنا في الجنة ‏ولا أنا هنا

‏قرب لي ويلا ‏نعمل دنيا لينا لوحدنا ‏هنعيش إحساس ‏ مجاش لا‏ ‏قبلنا ولا بعدنا هنطول في الكلام ‏ونقول ‏لقمرنا نام في قمر موجود هنا

‏دا أنت هتدلع ‏أطلب و اتمنى ‏ ‏و ‏اليوم هايولع ‏على حس ‏جنان ‏ما بقيتش مجمع هو أنا في الجنة ‏ولا أنا هنا

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استكمل النجم عمرو دياب، سلسلة حفلاته الغنائية التى أحياها خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى عدة دول خليجية، بإحياء حفل فى جدة، بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، وهو الحفل الذى شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. وشارك الهضبة عمرو دياب، مجموعة صور متنوعة من الحفل الغنائى الأخير له خلال رحلته الخليجية، حيث نشر اللقطات المميزة من الحفل التى تظهر تألقه على المسرح والحضور الجماهيرى الضخم، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".