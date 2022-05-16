انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد سنوات من الغياب.. محمود الحسيني يطرح أغنية "أنا لما بغيب" «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698190/بعد-سنوات-من-الغياب-محمود-الحسيني-يطرح-أغنية-أنا-لما-بغيب-فيديو

طرح المغني الشعبي محمود الحسيني أغنية جديدة له بعنوان «أنا لما بغيب» وذلك بعد غياب طال عدة سنوات، وهي من ألحان إسلام شندي، وإنتاج أحمد أشرف.

دوت الخليج يرصد لكم طرح أغنية جديدة بعنوان «أنا لما بغيب» عبر يوتيوب

أغنية أنا لما بغيب

والاغنية من كلمات وألحان إسلام شندي، وإنتاج أحمد أشرف، وشارك في التوزيع الموسيقي خليل و شندى، ومن المتوقع أن تنال الاغنية نجاح كبير.

وأعرب عن سعادته بالاغنية في بيانه، موضحًا أنه قرر تصويرها من آخر حفلة قدمها منذ أيام، بالاتفاق مع المنتج أحمد أشرف الذي ساعده على خروج الأغنية بأفضل صورة ممكنة، وتكون بمثابة العودة لجمهوره بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه يحضر لعدة أغنيات خلال الفترة المقبلة، بجانب تقديمه لأكثر من حفل غنائي في موسم الصيف.

محمود الحسيني في أسبوع الزمالك

ومن الجدير بالذكر، أن افتتح محمود الحسيني والوايلي أول حفل في أسبوع الموسيقى بالزمالك خلال الفترة الماضية، وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع من الحفل بشكل كبير.

وظهر المطرب الشعبي محمود الحسيني في المقاطع المتداولة من الحفل بـ استايل جديد ومختلف وأثار الجدل حوله بتقليد المغني الأجنبي The weekend وتفاجئ الجمهور بالشكل الجديد لمحمود الحسيني، وقال تعليق: “الحسيني ذا ويكند”، كما شبهه البعض بـ أبو الأنوار مطرب الراب الشهري، حيث كتب أحدهم: “أبو الأنوار شال الصبغة من شعره عملها فالجاكيت”.

كما حضر الحفل ععد كبير من محبيه، وانتشرت فيديوهات الحفل في كل مكان، وذلك بسبب النسخة الجديدة من أغنيته الشهيرة «في الأول جرجرتك» التي كانت بالتعاون مع الوايلي ونالت إعجاب الكثيرين.

أسبوع الموسيقى بمسرح الزمالك

ومن الجدير بالذكر، أن يتم افتتاح فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس 24 مارس، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات المطرب الشعبي رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، والذي على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.