نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر وراء نوم أبو الهول بعد أن أغمض عينيه “رسالة من العالم الأخر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي، صور توضح نوم تمثال أبو الهول الشهير بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بعد أن أغمض عينيه والتقطت له عدة صورة من عدة حسابات تؤكد ذلك، وقد أصبح “أبو الهول” تريند على مواقع التواصل منذ انتشار الصور، فيما رأى البعض أن اغلاق أبو الهول لعينيه يعد رسالة من العالم الأخر، حيث انهالت التعليقات الساخرة على الصور المتداولة، والتي كان أبرزها “بقاله 7000 سنة صاحي سيبوه يريح شوية”، وقد استدعى الأمر القاء الضوء على حقيقة الصور المتداولة والتعرف على مدى صحتها.

أبو الهول مغمض العينين

سادت حالة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو المتداول لأبو الهول مغمض العينين، حيث رأى البعض أنها قد تكون ما يسمى بلعنة الفراعنة المعروفة، خاصةً أن التمثال لم يشهد عمليات ترميم مؤخراً قد تؤدي إلى تغيير وضعيه عينيه المفتوحتين، فيما رأى البعض الأخر أن عيني أبو الهول كانتا مغمضتين من البداية وأنهما لم تفتحا أبدا.

حصدت أنباء اغماض أبو الهول لعينيه أصداء واسعة محلياً وعالمياً، لكبر حجم الحضارة المصرية والتي تأخذ اهتماماً عالمياً، ويهم الكثيرون التعرف على ما تحتويه من أسرار وعجائب قد لا يصدقها العقل.

حقيقة اغماض أبو الهول لعينيه

بعد انتشار صور وفيديوهات اغماض عينين أبو الهول، تم التواصل مع وزارة السياحة والتي أكدت أن الصور المتداولة مزورة وغير حقيقية، حيث أنه قد تم تصويرها بزاوية معاكسة لأشعة الشمس وبكاميرا ضعيفة والتي لم توضح ملامحه بشكل دقيق، كما تم اجراء بعض التعديلات على الصورة ببرنامج الفوتو شوب لتظهر بهذا الشكل، وفي الحقيقة أن أبو الهول لم يغمض عينيه أبدًا.

وقد أكدت السياحة أن هذا الأمر بالطبع لا يصدقه عقل، وأن ما تم نشره من صور غير حقيقية بشكل واضح، كما أن المجال للتزييف والتزوير في الوقت الحالي لم يعد ممكناً، وأن الغرض من نشر صور أبو الهول وادعاء أنه مغمض العينين الغرض منه اثارة البلبلة ليس أكثر.