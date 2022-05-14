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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /697719/اللواء-طارق-نصير-مهنأ-الشيخ-محمد-بن-زايد-برئاسة-دولة-الإمارات-بداية-لمستقبل-واعد-نحو-التقدم-والازدهار

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان على ثقه المجلس الأعلى لحكام الاتحاد ومبايعته حاكما لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا، لشقيقة الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية أمس.

دوت الخليج

اللواء طارق نصير مهنأ الشيخ محمد بن زايد برئاسة دولة الإمارات بداية لمستقبل واعد نحو التقدم والازدهار

وأكد اللواء طارق نصير، أن الشيخ محمد بن زايد امتداد روحي لوالدة الشيخ زايد ورائد سياسات التنمية على مختلف الأصعدة فهو قائد يتميز برؤية ثابتة وحكيمة انعكست ذلك على دولة الإمارات حيث نقلتها لمزيد من التقدم على المستوى العالمي سواء من الناحية التنموية اوالاقتصاديةاوالثقافية اوالسياسية.

وأضاف عضو البرلمان العربي أن الشيخ محمد بن زايد تربطة علاقاتة جيدة مع اشقاءة العرب وعلاقة خاصة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن كان يتولى القائد ألاعلى للقوات المسلحة الإماراتية تم تنفيذ العديد من المناورات بين الجيش المصري والإماراتي، وايضا مساندتة لخطط التنمية وخاصة العاصمة الادارية الجديدة بالإضافة إلى دورة الوطني نحو امتة العربية حيث تصدي للعديد من المؤمرات التي كانت تحاك للامة العربية .

ودعا اللواء طارق نصير المولي عز وجل أن يكون خير خلف لخير سلف وبداية لمستقبل واعد تنطلق فية دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من آفاق التقدم والازدهار