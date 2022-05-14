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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /697668/وكيل-طاقة-النواب-مصر-تخطو-خطوات-حقيقية-هامة-لمواجهة-التغيرات-المناخية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تخطو خطوات حقيقية وهامة لمواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام ، مشيرا إلى أهمية استضافة مصر لقمة التغيرات المناخية والتي تعد من أهم الفاعليات التي تجهز لها مصر للحد من المخاطر التي تواجه العالم.

دوت الخليج

وكيل طاقة النواب: مصر تخطو خطوات حقيقية هامة لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الرئيسية من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذي يعتبر أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصص، وأيضا مزارع الرياح تعد واحدة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة التي حققت فيها مصر معدلات قياسية غير مسبوقة في كفاءة تشغيلها والتي فاقت المعدلات العالمية البالغة 4% للأعطال، في الوقت الذى وصلت فيه كفاءة ومعدلات تشغيل التوربينات المصرية إلى أكثر من 90 %، بخلاف مشروعات التنقل الالكتروني وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين الي غاز طبيعي .

وشدد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ ، والدور الوطني الكبير الرائد للتوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تنفيذ "اتفاق باريس" بطريقة شاملة، مؤكدا على ضرورة اتباع المواطنين طرق مختلفة للحد من استخدام الطاقات المضرة.

وأشاد الجبلاوي بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والقيادة السياسية في كافة المجالات والقطاعات لتقليل استخدام الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة من أجل حياة سليمة للجميع ، قائلا: «علينا ان نفتخر بقياداتنا الرشيدة».

كما اشاد النائب، بالمجهودات التي يتم تنفيذها أيضا في مدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء، موضحا أن هناك استخدام حقيقي لتحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وايضا إعلان مجموعة من الفنادق بكونها خضراء ومستدامة ومعتمدة على الطاقة النظيفة، والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل استخدامكا مت يتعلق بغاز ثاني أكيد الكربون.