خطوات تحديث بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف لتجنب ايقاف البطاقة موقع دعم مصر

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عمر شويل - جدة ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، بضرورة تحديث البطاقات التموينية الخاصة بهم بإضافة رقم الهاتف من أجل تجنب ايقاف البطاقة، وذلك في خلال مدة أسبوعين من ظهور رسالة التحديث على بون صرف الخبز، في إطار حرص وزارة التموين على تحديث بيانات المستحقين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث يستفاد من الدعم التمويني ملايين المواطنين، ويقوموا بصرف السلع التموينية شهرياً والخبز المدعم بشكل يومي.

تحديث البطاقات التموينية

يهم حاملي البطاقات التموينية الإستمرار في صرف السلع التموينية والخبز، فمع ايقاف البطاقة لن يتمكنوا من الصرف، وبالتالي يجب عليهم تحديث بيانات التموين تجنباً للإيقاف، وقد تضمنت رسالة وزارة التموين للمواطنين من حاملي بطاقة التموين، وهي رسالة نصية على بون صرف الخبز، اتاحة فرصة أسبوعين لتسجيل رقم الهاتف قبل ايقاف البطاقة، وقد جاء نص الرسالة التي تسلمها العديد من المواطنين عند القيام بصرف الخبز ما يلي:- (برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة).

خطوات اضافة رقم الهاتف وتحديث البطاقة

الدخول على موقع دعم مصر.

الضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

ادخال رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على موافق.

اختيار تحديث بطاقة التموين.

ادخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

الضغط على تسجيل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تحرص على تحديث بيانات حاملي البطاقات التموينية، من أجل التسهيل عليهم في صرف السلع والخبز، حيث أن الهدف من طلب تحديث البطاقة بإضافة رقم الهاتف، هو تسهيل التواصل مع أصحاب البطاقات من خلال الرسائل القصيرة لإبلاغهم عن أي جديد في منظمومة صرف الدعم.

فيتطلب تحديث بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف، قيام صاحب البطاقة التموينية بتسجيل رقم هاتف محمول مسجل بإسمه أو القيام بتعديل رقم الهاتف وإدخال رقم هاتف جديد، من أجل مصلة أصحاب البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم التمويني لهم وعدم تفويت الفرصة عليهم.