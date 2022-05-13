انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات we تكشف الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أرضي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697400/المصرية-للاتصالات--we-تكشف-الأوراق-المطلوبة-للتقديم-على-خط-أرضي

يتساءل الكثيرون على طريقة التقديم على خط أرضي من المصرية للاتصالات We فهى شركة الاتصالات الرائدة في مصر، وكل من يريد التقديم على خط أرضي يبحث عن شروط المصرية للاتصالات We والأوراق المطلوبة، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن إجراءات المصرية للاتصالات للتقديم على خط أرضي.

التقديم على خط أرضى المصرية للاتصالات we زيارة أحد فروع المصرية للاتصالات وي أو السنترال التابع لمكان السكن.

تحضير أصل وصورة من مستند تحقيق الشخصية به عنوان التقديم؛ ويمكن تقديم البطاقة، أو جواز السفر، أو رخصة قيادة .

اقديم عقد ملكية أو عقد إيجار العقار المطلوب تركيب الخط الأرضي به .

إحضار إيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار .

تقديم صورة التوكيل في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار . المصرية للاتصالات we جدير بالذكر أن المصرية للاتصالاتwe أكدت أن تركبيات خط التليفون الأرضي تتم في غصون 72 ساعة من طلب التقديم، حيث يتولى قيم التركيبات التواصل مع العميل لتحديد موعد لاستكمال إجراءات تركيب الخط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات we تكشف الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أرضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.