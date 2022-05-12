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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697377/استجابة-لنائبة-التنسيقية-افتتاح-وحدة-أبحاث-أمراض-الدم-بالواحات-البحرية

قامت لجنة مشكلة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وفد رفيع المستوي من وزارة الصحة في أستجابة من الحكومة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة، بشأن بتفاقم أزمة أمراض “الدم الجينية بالواحات”، وفي سبيل وضع حل مستدام للأزمة وللعديد من المشكلات في ملف الصحة بالواحات.

دوت الخليج

استجابة لنائبة «التنسيقية» افتتاح وحدة أبحاث أمراض الدم بالواحات البحرية

تمثلت اللجنة المشكلة من النائبة غادة علي، و الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور محمد ابراهيم شقوير مدير عام إدارة طوارئ وزاره الصحه، والدكتور محمد الصدفى مدير غرفه التحكم و الحوادث بالرعاية العاجلة ود خالد البوهى مدير إدارة الرعايات الحرجة بالرعاية العاجلةن وبحضور الدكتور صبري شاكر رئيس المدينة ومسئوليها.

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة أمراض الدم الجينية بالواحات البحرية تتمثل في كون نسبة ٩٨٪؜ من أهل الواحات ما بين مرضى او حاملي أمراض الدم الجينية، وأن الأزمة توارثتها اجيال متعاقبة بالواحات البحرية، حتى لم يعد بيت بالواحات يخلو من امراض الدم، لكونها مصنفة منطقة نائية ب مع زواج الأقارب وغير الأقارب من حاملي المرض مع ضعف الامكانيات وضعف الرقابة لعقود مضت، تفاقمت أزمة امراض الدم بالواحات.

الأنجازات اليوم مع وفد وزارة الصحة على ارض الواقع

1- افتتاح وحدة أبحاث أمراض الدم بالواحات باستراتيجية تعمل على ثلاث محلول الأول العلاج والثاني الكشف المبكر للحالات والثالث الوقاية والتوعية.

2- توفير استشاري أمراض دم بشكل مستمر وتم انتداب الدكتورة رانيا الحسيني لأدارة وحدة أبحاث الدم مع فريق العمل بالمستشفى.

3- التنسيق بين وحدة أمراض الدم ووحدة العلاج عن بعد بمستشفى الواحات والإدارة المركزية بالوزارة.

4- توفير علاج فاكتور 8 من التأمين الصحي والصرف من مستشفى الواحات .

5- توفير جهاز فصل كهربائي للكشف المبكر لأمراض الدم وتوفير التمويل والتبرع من خلال الدكتور صبري شاكر رئيس مجلس المدينة مشكوراً.

6- الموافقة على تنسيق إسعاف الواحات البحرية مع مستشفى المنيا وهي الاقرب للواحات البحرية من الجيزة توفيرا للوقت وحفاظا على الأرواح .

7- موافقة الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، علي رفع المخزون الاستراتيجي لاكياس الدم النادرة لصالح مرضى الواحات البحرية نظراً لكونها منطقة نائية ب وتنسيقه لذلك فوراً

8- حل مشكله مرتبات الاطباء المتعاقدين المتوقفة بالواحات خلال العام الماضي.

9- توفير علاج الهيدرا بالتامين الصحي بالواحات والكلكسان على نفقة الدولة بالواحات.

10- تحديد حزمة من المحفزات للترقيات لاطباء الامتياز لتكون تقضية ٤ شهور بدلا من ٨ شهور بالواحات اسوة بباقي المناطق النائية أ لحل مشكلة عدم توافر الاطباء بالواحات كونها مصنفة منطقة نائية.

11- تم الموافقة على تعيين بالتعاقد اخصائي اطفال وباطنة بالتامين الصحي بالواحات يعامل معاملة الاستشاري لتجديد قرار صرف علاج امراض الدمام الواحات بدلا من تحمل مشقة السفر دوريا للقاهرة .

12- توفير جهاز الاشعة المقطعية للواحات والتسليم خلال ايام والتركيب في مبني الاشعة المقطعية الجديد.

14- تركيب مولد الاكسجين بمستشفى الواحات وافتتاح الوحدة نهاية مايو الجاري.

14- توفير فريق من الرعاية العاجلة بالوزارة لتقديم تدريب متقدم للتمريض في التعامل مع الحالات الحرجة .

15- توفير لجنة لتدريب الرائدات الريفيات للتوعية من امراض الدم الجينية والوقاية من زواج حاملي المرض.