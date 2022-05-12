وفاة زوجة الفنان هشام عبد الحميد.. تفاصيل

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - رحلت عن عالمنا اليوم زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة زوجة هشام عبد الحميد

جاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.

بداية هشام عبد الحميد الفنية

جدير بالذكر أنه بدأ هشام عبد الحميد مشواره الفني في عام 1986 عندما قدم دور فتحي في فيلم “كوم الشقافة”، وقدم أولى أدوار البطولة من خلال فيلم “غرام الأفاعي” بجانب الفنانة ليلى علوي، والفنان صلاح قابيل وصابرين.

شارك في العديد من الأعمال الفنية فقدم فيلم “انتبهوا أيها الأزواج” في عام 1990، فيلم “معالي الوزير” في عام 2002 والذي شارك فيه النجم الراحل أحمد زكي ويسرا والنجمة لبلبة كما أن وتعد من أشهر مسلسلاته هو مسلسل “أوان الورد” وذلك مع النجمة يسرا والذي تم عرضه في عام 2000، ثم شارك في آخر أعماله في مسلسل “بالشمع الأحمر” مع النجمة يسرا.

نجوم ودعهم الوسط الفني في 2022

جدير بالذكر أنه رحل عن عالمنا عدد من النجوم أخرهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».