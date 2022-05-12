محمد الننى أساسيا فى ديربى توتنهام ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 08:24 مساءً - أعلن أنطونيو كونتى، المدير الفني لفريق توتنهام، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد الننى، التشكيل الأساسى الذى يخوض ديربي لندن المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، في المواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروى الحالي 2021-2022.وجاء تشكيل توتنهام، كالتالى..

حراسة المرمى: لوريس .

الدفاع: دافيز – داير – سانشيز - سيسينيون .

الوسط: هويبيرج – إيمرسون – بيتانكور.

الهجوم: هيونج سون – كولوسيفسكي- هاري كين.

تشكيل توتنهام

ومن المقرر أن يبدأ أرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل .

الدفاع: هولدينج – بن وايت – سيدريك، تومياسو.

الوسط: محمد النني – تشاكا – أوديجارد .

الهجوم: ساكا – نيكيتاه – مارتينيلي.

تشكيل أرسنال

ويحتل ارسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن نظيره توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة المحلية.

ويسعى أرسنال بقيادة المصري محمد الننى إلى الفوز على توتنهام في ملعبه لتوسيع الفارق مع السبيرز منافسه المباشر والمطارد إلى 7 نقاط حتى يضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشكل كبير، فيما يمني رفاق هاري كين أنفسهم بالفوز على الجانرز والإبقاء على حظوظهم قائمة في التأهل إلى الشامبيونزليج.

وفاز أرسنال خلال مباراة الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد بهدفين دون رد، ليثبت مكانه في المركز الرابع بمسابقة البريميرليج، بينما تعادل توتنهام هوتسبير مع ليفربول بهدف لكل منهما.