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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697300/اللواء-طارق-نصير-ينعى-شهداء-الوطن-ويؤكد-الإرهاب-لن-يكسرنا-ومستمرون-في-استكمال-مسيرة-البناء-والتنمية

نعى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن، ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، شهداء القوات المسلحة البواسل حيث نال شرف الشهادة اليوم ضابط و4 جنود إثر التصدي للعناصر التكفيرية واحباط محاولة الهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

دوت الخليج

اللواء طارق نصير ينعى شهداء الوطن ويؤكد الإرهاب لن يكسرنا :ومستمرون في استكمال مسيرة البناء والتنمية

وأضاف وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الإرهاب لن يكسر عزيمتنا في الدفاع عن أمننا القومي وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية

مشيدا بالضربات القاصمه التي تنفذها قواتنا المسلحة على الجماعات الإرهابية بشمال سيناء والتي تؤكد عزيمتها وإصرارها في الثائر لحق الشهداء من أبناء الشعب المصري الذين نالوا شرف الشهادة خلال قيامهم بواجبهم الوطني.

مؤكدا علي دعمه الكامل وثقته الكبيرة في قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية مثمنا جهودهم في تجفيف منابع الإرهاب وإقتلاع جذوره.

ويتقدم اللواء طارق نصير بخالص تعازية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوانوان ينعم على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

استشهاد ضابط و 4 جنود خلال محاصرة عدد من العناصر الإرهابية

وكان قد نشر المتحدث العسكري، بيانا حول أعلن فيه استشهاد ضابط و 4 جنود خلال محاصرة عدد من العناصر الإرهابية.

وجاء نص بيان القوات المسلحة كالتالي:

إنطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم .

وثأراً لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية ، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية ، كما نجحت القوات المسلحة فى إكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا ، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية .

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.