انت الان تتابع تفاصيل خبر إليسا تحتفل بوصول "من أول دقيقة" لـ 25 مليون مشاهدة بهذه الطريقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /697154/إليسا-تحتفل-بوصول-من-أول-دقيقة-لـ-25-مليون-مشاهدة-بهذه-الطريقة

دوت الخليج يرصد لكم احتفال اليسا بتحقيق أغنيتها الجديدة مع سعد المجرد مشاهدات كبيرة

نجاح أغنية من أول دقيقة

ووحققت الأغنية نجاح بالغ بعد طرحها بأسبوع واحد عبر القنوات الرسمية لكلًا من إليسا وسعد المجرد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ونشرت إليسا مقطع من الاغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلقت قائلة: “Today marks the first week anniversary of Min Awel Dekika ، 25 Million Thank You ٢٥ مليون شكر .

كلمات أغنية من أول دقيقة

وجاءت كلمات أغنية من أول دقيقة على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

تعليق شريهان على ديو اليسا وسعد المجرد

وأشادت النجمة المتألق شريهان بالديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي جمع بين الفنانة اللبنانية إليسا والمطرب سعد لمجرد، معربة عن إعجابها به.

غردت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح".

لترد عليها إليسا قائلة: "يعني فرحتي بالأغنية ونجاجها كوم، وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرًا ست الكل"..