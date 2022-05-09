انت الان تتابع تفاصيل خبر اترمت في حضن جوزها وقالتله بموت.. إهمال طبي بمستشفى الوطني للعيون يتسبب في وفاة مارينا صلاح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696678/اترمت-في-حضن-جوزها-وقالتله-بموت-إهمال-طبي-بمستشفى-الوطني-للعيون-يتسبب-في-وفاة-مارينا-صلاح

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي قصة لسيدة تدعى مارينا صلاح، والتي توفيت نتيجة إهمال طبي، بحسب ما تم تداوله.

دوت الخليج

ووفقًا لما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، فإن مارينا ذهبت لإجراء اشعة صبغة على عينها في مستشفى الوطني للعيون، ثم خرجت بعد إجراء الأشعة واحتضنت زوجها وقالت له: "الحقني أنا بموت"، وحاول وزجها إدخالها إلى أحد الأسررة بالمستشفى، إلا أن لم يكن متوافر، لتفارق مارينا بعدها الحياة.

وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتم الإثبات فيه أن مارينا لم يتم عمل اختبار حساسية لها، وهو الإجراء الطبي الذي كان يجب أن يتخذ من قبل أخصائي الآشعة، وقد تسبب هذا الأمر في توقف قلبها ومخها.

ووفقًا لما تم نشره فإن مارينا صلاح تبلغ من العمر 29 عامًا ولها من وهي أم لطفل وحيد يدعة "آدم".

موجة من الحزن الشديد ألمت بأسرة وأحباب مارينا، الذين نعوها وطالبوا في الوقت ذاته بالتحقيق في هذ االإهمال الطبي الذي أدى لوفاتها.

هاشتاج حق مارينا صلاح

ودون رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج #حق_مارينا_صلاح للتضامن مع مارينا، وقد شهد الهاشتاج تفاعلًا واسعًا، غاضبين من هذا الإهمال الطبي.

ومن ضمن الرسائل التي وجهتها صفحات التواصل الإجتماعي:

مارينا صلاح راحت السما بيتها الأبدي مع القديسين، كانت ملاك وذهبت إلى سماك، يارب عزي كل أحبائها