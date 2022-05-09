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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /696593/رابط-تسجيل-رواق-الأزهر-لتحفيظ-القرآن-2022-شروط-الالتحاق

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم افتتاح باب التقدم للالتحاق بـ رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022، وذلك بجميع الفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

ويعرض موقع دوت الخليج من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل الخاصة بـ رواق الأزهر لتحفيظ القران 2022، سواء الرابط التسجيل أو شروط الالتحاق أو فروق رواق الجامع الأزهر بالمحافظات

رابط التسجيل في رواق الأزهر بتحفيظ القران 2022

أتاح الجامع الأزهر رابط يتم من خلال التسجيل في رواق تحفيظ القرآن بالجامع الأزهر من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا

وبالدخول على موقع الرواق يطلب منك ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي من هنا ، حيث يطلب منك الاسم ورقم الهاتف والمحافظة والقدر المحفوظ من القرآن والرقم القومي والمستوى المراد اللحاق به.

فروع رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

وأعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر لتحفيظ القرآن وجميع فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا لما أعلن عنه الأزهر الشريف، فإن عدد فروع رواق الطفل بالجامع الأزهر على مستوى الجمهورية يبلغ 507 فروع، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

شروط وضوابط رواق الأزهر 2022

ووضع الجامع الأزهر شروطًا وضوابط للالتحاق برواق الجامع الأزهر للطفل لتحفيظ القرآن، فوفقًا لما جاء في تصريحات وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، فإن رواق الجامع الأزهر سيقوم بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك بالشروط التالية:

1- ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات.

2 - لا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم.

3 - أن يعقد اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى، وأن يتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له.

4 - أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.

5- الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج).

6 - لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.