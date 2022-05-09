انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم برلمانى حاد على الحكومة.. ونائب لوزير المالية: العلاوة بقيمة كليو طماطم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696572/هجوم-برلمانى-حاد-على-الحكومة-ونائب-لوزير-المالية-العلاوة-بقيمة-كليو-طماطم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، هجوما حادا من عدد من النواب على الحكومة ولاسيما وزير المالية، بسبب السياسات المالية للحكومة وعدم ترشيد الانفاق والالتزام بسياسة التقشف فى ظل الأزمة الأقتصادية.

دوت الخليج

هجوم برلمانى حاد على الحكومة بسبب السياسات المالية

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وقالت النائبة مها عبد الناصر، للأسف الحكومة تطالب المواطن بالتقشف وترشيد الانفاق، وهى غير ملتزمة بذلك، مشيرة إلى أن أغلب الاتفاقيات تتضمن مكافآت للمستشارين بمبالغ كبيرة. وحذرت من استمرار سياسة الاقتراض غير المنضبط الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.

كما انتقد النائب محمود قاسم، تصريحات وزير المالية بشأن صرف العلاوات مبكرا للموظفين وبالزيادة الجديدة، قائلا: الزيادة التى يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيه وهى نفس قيمة كليو الطماطم الآن بـ 25 جنيه . يعنى العلاوة كيلو طماطم".

وتابع قاسم، الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام والحكومة لا تلتزم بتشد الحزام.

وأعلن رفضه مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة.

وقال النائب ضياء الدين داوود، أننا أمام أزمة كبيرة فى ظل إعلان الفيدرالى الأمريكى عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، الأمر الذى يشير إلى وجود عجز متوقع فى الموازنة لدينا خلال العام المقبل بنحو 300 مليار جنيه.

وتساءل داوود، هل سنستمر فى سياسة الاستدانة فى ظل وجود سوء إدارة من البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج؟، متابع: هناك مصانع تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم استيراد مواد الخام.

ومن جانبه قال النائب محمد هاشم، سياسة الحكومة ، قائلا للأسف سياسة جباية، ولايوجد إنتاج، محذرا من استمرار ذلك، ومطالبا بالانطلاق فى الصحراء لزيادة الإنتاج.