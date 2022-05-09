حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط، وهذا في مصلحتك

عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة

صحياً: تقرر أخيراً الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعاً بأن الرياضة ضرورية لصحتك

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج

صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة .

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً

عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل مشترك ومثمر

صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع .

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك .

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: قد تقوم بعمل استثنائي من أجل ربح مادي وتبحث عن إنجاح مهمتك ، ثم تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير بسبب محاصرة بعض القوى النافذة لإرادتك

عاطفياً: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك

صحياً: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسياً وجسدياً بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة .

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة

عاطفياً: حين يخطىء الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجدداً

صحياً: خذ قسطاً من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم .

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين

صحياً: تبدو في حال صحية تفاجئ الجميع بعدما اعتقدوا أنك لن تتعافى من مرضك بسرعة .

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

عاطفياً: المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح في العلاقة، وتولد الانسجام التام بينك وبين الشريك

صحياً: قد تمر بوضع صحي دقيق سببه التهابات وتقرحات في المعدة، لكن سرعان ما تشفى .

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك

عاطفياً: استخدم السحر والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه

صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك .

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-5-2022

تتخذ قراراً مهماً، وتصادف أشخاصاً مميزين، وينعكس التعاطي الجيد مع الزملاء في المهنة إيجاباً على العلاقة بينكم

عاطفياً: يوم هادئ إلى جانب الشريك، وهذا سيعزّز الثقة بينكما، لئلا تتجدّد الخلافات

صحياً: وظف طاقاتك التي تستغلها في العمل للقيام ببعض ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية .

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك

عاطفياً: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها

صحياً: تعود من رحلة ترفيهية مزوداً بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-5-2022

مهنياً: تجنب الجديد والمغامرة، حذار التراجع والفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد تواجه معاكسات صعبة

عاطفياً: إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك وثابر على ما بدأت به منذ مدة، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك والانتقال بك إلى حياة جديدة

صحياً: حذارالتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت .