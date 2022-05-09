كيف تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى وجود ترنح فى درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع لافتة إلى وجود الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الأنحاء، وع ظهور الشبورة المائية فى بعض الأيام.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
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