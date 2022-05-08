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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696377/نشرة-أخبار-الفن-هنا-الزاهد-تكشف-تعرضها-للتنمر-عرض-فيلم-واحد-تاني-في-دول-أوروبا-وهذه-هدية-ابنة-أحمد-حلاوة-لوالدها-في-عيد-ميلاده-الأول-بعد-الرحيل

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وكذلك بعض الأحداث الحزينة التي نشرت الحزن في الوسط الفني، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

هنا الزاهد تكشف تعرضها للتنمر كشفت الفنان هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر من قبل أصدقائها في مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أنه أحدث لها عقدة نفسية وأجبرها على الخضوع لعملية تجميلية في أنفها، وردت هنا الزاهد على سؤال متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عن تعرضها للتنمر، قائلة: “أيوة وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري، ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملت لي عقدة”. عرض فيلم واحد تاني في دول أوروبا تستعد دور العرض السينمائية الأمريكية لـ عرض فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي في صالتها، وذلك بعد النجاح الساحق التي حققته داخل مصر، ويعرض فيلم “واحد تاني” ايضا في عدد من الدول الأوربية الأخرى بدءا من يوم الجمعة المقبل، اذ تأتي تلك الدول على النحو الأتي: “أمريكا، انجلترا، كندا، استراليا، قطر، الامارات، السعوديه، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، السودان”. هدية ابنة أحمد حلاوة لوالدها في عيد ميلاده الأول بعد الرحيل كشفت ابنة الراحل أحمد حلاوة عن هديتها لوالدها في عيد ميلاده الأول بعد رحيله عن عالمنا منذ شهر مارس المقبل، اذ يحل يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو ذكرى ميلاده، فكتبت عبر موقع الفيسبوك: “: “بابا عيد ميلاده يوم الاثنين ١٧/٥ .. عيدك ف الجنة يا حبيبي.. فكرت ف الهدية اللي ممكن اهاديه بيها السنادي.. وخطر ببالي فكرة عايزة انفذها بمساعدتكم، عايزة كل شخص ليه موقف أو ذكرى مع ابويا يسجل الموقف دا وهو بيحكيه صوت وصورة أو حتى صوت فقط ويبعتهولي على الخاص لاني بجمع التسجيلات والفيديوهات دي في فيلم قصير عن والدي ياريت لو حد شاطر في المونتاچ وحابب ويقدر يساعدني في الموضوع دا يتواصل معايا هكون شاكرة ليه جدا ...واشكركم جميعا مقدما”. وفاة الفنان جورج بيريز بعد صراع مع السرطان رحل عن عالمنا الفنان العالمي جورج بيريز عن عمر ناهز 76 عام بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويعد الفنان ارحل أشهر نجوم الكومكس المصورة والأبطال الخارقين، وجاء نبأ رحيل جورج بيريز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اذ قالت اسرته: “"نحن جميعًا نحزن كثيرًا ولكن فى الوقت نفسه نحن ممتنون للغاية للفرحة التى جلبها لحياتنا.. أصبح العالم أقل حيوية اليوم بدونه، يعرف الجميع إرث جورج.. سيتم تبجيل فنه وشخصياته وقصصه لسنوات قادمة.. ستقام مراسم تأبين جورج يوم الأحد 22 مايو.. سنفتقده دائما”.

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