مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإيجاد حلول لتحديات المحيطات

جدة - نرمين السيد - تستضيف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، المؤتمر الإفريقى لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة "الوضع الحالى.. التحديات والفرص"، والذى تشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 بأحد فنادق القاهرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن المؤتمر يمهد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27)، الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، فى ضوء إيجاد حلول للتحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المُناخية بالقارة الإفريقية، من خلال فهم وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار، بالإضافة إلى إيجاد حلول للتغلب على التلوث البحرى، وحماية واستعادة النُظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى، وتطوير اقتصاد محيطى مُستدام ومُنصف، حيث ستوفر نتائج هذا المؤتمر مبادرات مهمة سيتم تقديمها فى مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27).

وأضاف المتحدث الرسمى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الوضع الحالى للسواحل الإفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المُناخى، والتحديات التى تواجهها، والرؤية المُستقبلية للتنمية المُستدامة لتلك السواحل، كذلك وضع آليات التعاون المُشترك بين الدول الإفريقية فى مجال علوم البحار والمحيطات، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، بهدف تحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الإفريقى.

كما سيلقى المؤتمر الضوء على أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام فى إفريقيا، وفقًا لأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 تحت عنوان "إفريقيا التى نريد"، والاستراتيجية البحرية الإفريقية المُتكاملة (2050 AIM Strategy).

ومن المُقرر أن يشارك فى فعاليات المؤتمر ممثلين عن 25 دولة إفريقية، بالإضافة إلى مُشاركة ممثلين عن دول (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، البرتغال).

وخلال فعاليات المؤتمر، سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ممثلاً عن مصر، وعدد من الدول الإفريقية.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمى من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، ستُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة فى القارة الإفريقية فى مجال علوم البحار والمحيطات.