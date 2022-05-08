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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /696208/موعد-مباراة-مانشسترسيتي-ضد-نيوكاسل-يونايتد-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق مانشسترسيتي مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشسترسيتي ضد نيوكاسل يونايتد عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.