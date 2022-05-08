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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696198/الحاوي-مع-السلامة-وليد-سليمان-يودع-جماهير-الأهلي

ودع وليد وليد سليمان جماهير النادي الأهلي وذلك مع اقترابه من الإعتزال وانتهاء مشواره مع الساحرة المستديرة، وذلك عقب انتهاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها المارد الأحمر على فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيئ.

دوت الخليج

وكان وليد سليمان لاعب الأهلي، قد أعلن في وقت سابق اعتزال كرة القدم نهائيًا نهاية الموسم الحالي، ليعلن ختام مسيرته التي استمرت مع الأهلي 11 عامًا.

ويعد وليد سليمان أحد أساطير النادي الأهلي عبر التاريخ، ولا يمكن لعاشق من عشاق القلعة الحمراء أن ينسى هدفه في مرمى الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي ساهم في فوز الفريق بالبطولة الإفريقية السابعة، فضلا عن مساهماته في مختلف البطولات التي حققها الفريق منذ عام 2011 إلى الآن.

وحقق "الحاوي" العديد من الألقاب مع الأهلي خلال مسيرته، حيث بلغت 22 بطولة قارية ومحلية، جاءت كالتالي:

الدوري المصري: 6 مرات دوري أبطال إفريقيا: 4 مرات السوبر الأفريقي: 4 مرات الكونفدرالية مرة كأس مصر مرتين السوبر المصري: 5 مرات كما حقق برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلي مرتين.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55.

الأهلي يضع قدمه في نهائي دوري الأبطال

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.