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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /696086/استشهاد-ضابط-و10-جنود-في-هجوم-إرهابي-بمنطقة-شرق-القناة

صرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

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التصدي للجماعات التكفيرية

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.