نشرة أخبار الفن: أحمد سعد ورامي جمال وبهاء سلطان يتسعدون لـ ليلة حماسية.. نجوم الغناء يشعلون مسارح الوطن العربي..وهذا تفاصيل عودة أم كلثوم برائعة "عودت عيني"

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695795/نشرة-أخبار-الفن-أحمد-سعد-ورامي-جمال-وبهاء-سلطان-يتسعدون-لـ-ليلة-حماسية-نجوم-الغناء-يشعلون-مسارح-الوطن-العربيوهذا-تفاصيل-عودة-أم-كلثوم-برائعة-عودت-عيني

شهدت الساحة الفنية اليوم االخميس الموافق 5 من شهر مايو الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أحمد سعد ورامي جمال وبهاء سلطان يتسعدون لـ ليلة حماسية

تقام الليل حفل الضخم في مدينة نصر بالحديقة الصينية ضمن حفلات النجوم في عيد الفطر، يحييه كلا من الفنان أحمد يعد وبهاء سلطان ورامي جمال، ومن المقرر أن يقدم الثلاثي مجموعة من الأغاني المميزة لكل منهم فضلا عن ربط الأغنيات بعضها البعض، وسيبدأ دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة الخامسة، بينما يبدأ الحفل بشكل فعلي في تمام الساعة السابعة.

نجوم الغناء يشعلون مسارح الوطن العربي

أشعل عدد من نجوم الغناء في مصر مسارح دول في الوطن العربي، كان على رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب التي استقبلها الجمهور بترحيب حار وحفاوة كبيرة، مؤكدين اشتياقهم لها ولحفالتهم وصوتها العذب، ظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنيقة خلال الحفل بإرتداء عباية أسود مطرز من الصدر باللون الفضي، وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها وهي: “سيدنا القماص، خاصمت النوم، بحلفلك، الكدابين، كلام عنيه”.. وغيرها من الأغنيات المحببة لدى الجمهور.

وأيضا تألق عمرو دياب الشهير بالهضبة في واحدة من أضخم حفلاته في مساء أمس الأربعاء وذلك ضمن إحتفالاته بعيد الفطر في دولة الكويت في إحدى الفنادق الكبرى، اذ شهد حضور جماهير ضخم، كعادة حفلات الهضبة وقدم خلالها باقة من أورع أعمالها الغنائية المتنوعة بين الجديد والقديم، وكانت من أبرز الأغنيات التي قدمها أغنية “انت الحظ"، و"رايقة"، و"اتقل"، و"يا أنا يالأ"، و"يوم تلات"، و"أجمل عيون"، وكذلك ميدلي لعدد من أغانيه القديمة منها "شوقنا" و"تملي معاك".

تفاصيل عودة أم كلثوم برائعة "عودت عيني"

تستعد قناة مزيكا لإعادة أم كلثوم للجمهور من جديد من خلال حفل غنائي يحييه الليلة الموافقة 5 من شهر مايو على شاشتها وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا، فمن المقرر أن تعرض رائعة من أفضل روائع أم كلثوم وهي “عودت عينى"، من كلمات الشاعر أحمد رامى، وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

إليسا وسعد لمجرد يتخطيان 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

استطاعت المطربة إليسا بالتعاون مع الفنان سعد لمجرد تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أغنيتهما الجديدة “من أول دقيقة” رغم مرور 17 ساعة فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعد الأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، مكس ماستر إيلي بربر، وتأتي كلمات الأغنية على النحو الأتي: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه، لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه، إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين”.