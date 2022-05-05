انت الان تتابع تفاصيل خبر من البداية حتى الطلاق.. تعرف على قصة حب ياسمين صبري وأبو هشيمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /695670/من-البداية-حتى-الطلاق-تعرف-على-قصة-حب-ياسمين-صبري-وأبو-هشيمة

تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أبو هشيمة التريند، وأصاب الخبر حالة من الصدمة بعدما ألغت ياسمين صبري متابعة أبو هشيمة عبر انستجرام، كما ألغى أبو هشيمة متابعتها.

لذا دوت الخليج يكشف لكم قصة حب ياسمين صبري وأبو هشيمة من البداية حتى الطلاق

خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

كان زواج أبو هشيمة وياسمين صبري سريع بشكل كبير، وقرروا إنهاء فترة الخطوبة بعد أيام معدودة ودخول عش الزوجية، وكانت الخطوبة في 13مارس عام 2020 وتم تأكيد خبر خطوبتهم بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية بشكل كبير.

حيث نشر أحمد أبو هشيمة حينها صورة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، والذي ظهر فيها ممسكًا بيد خطيبته الجديدة التي لم يعلن عن هويتها معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.

وكانت هذه الصورة الإنطلاقه الأولى حيث اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي معها بعدما طابقوا صورة المجوهرات التي ترتديها خطيبة أبو هشيمة التي لم يفصح عنها مع نفس مجوهرات ياسمين صبري التي ظهرت بها قبل أيام قليلة.

خاتم خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكثرت الأقاويل حول القيمة المادية للخات الذي أهداه أبو هشيمة لياسمين صبري الذى وصل سعره إلى نحو 3 ملايين جنيه، وخاتم الخطوبة الذى ارتدته ياسمين صبرى من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط من Diam Jewellery.

وكانت تفاصيل الخاتم عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي، وقد صرح مصمم المجوهرات إبراهيم نصور إبن العائلة اللبنانية العريقة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة بأن الخاتم الشهير لم يتم تصميمه بشكل خاص لياسمين صبري، التي تعتبر ثاني سيدة تحظى بشرف إرتداء هذا الخاتم.

كما لم يخف مصمم المجوهرات نصور، أن رجل الأعمال أبو هشيمة زبونه منذ سنوات وهو من اشترى الخاتم بنفسه من دار Diam في بيروت.

سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

كما صرح المصمم نصور عن سعر هاذ الخاتم الذي ترتديه ياسمين صبري بالذات، وقال أن سعره أقل من 50 ألف دولار، بينما سعر الخاتم الأول الذي بيع لإحدى السيدات خارج لبنان فيتجاوز سعره الـ 200 ألف دولار، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حفاظًا عن سرية العلاقة بينه وبين زبائنه، وأكد بأنه لم يكن ليكشف عن هوية الشخص الذي اشترى خاتم ياسمين صبري أي “أبو هشيمة” لو أنه لم يعلن عن ذلك بنفسه.

تعليق أحمد أبو هشيمة على الخطوبة

وكان أول تعليق لـ أبو هشيمة عن الخطوبة خلال لقائه فى برنامج «روسيا اليوم أون لاين» قائلًا: “أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى ودي حاجة تشرفني ومش هتكسف منه عشان أخبيه”.

وتابع أبو هشيمة قائلًا: “مبحبش أتكلم كتير عن حياتي الخاصة ومفيش حاجة أقولها أكتر من الخطوبة هتتجول جواز خلال الأيام اللي جايه ومش هنطول في الخطوبة”.

أول هدية من أبو هشيمة لياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري عدة فيديوهات قصيرة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بعد أيام من الخطوبة.

وظهرت فيها هدية باهظة الثمن من ماركة كارتييه العالمية، المتخصصة في تصنيع المجوهرات وساعات اليد، تلقتها بعد إعلان خطبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكانت هذه الهدية حديث السوشيال ميديا حينها.

عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وتم عقد القران في 18 إبريل عام 2020 وكان عقد القران في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين، كما سيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليًا من العروسين، مراعاة لظروف فيروس كورونا المستجد وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى تقليل أي تجمعات.

كما كانت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة دون حضور كبير للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، وذلك التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا.

طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة

وفاجأت ياسمين صبري متابعيها اليوم بإالغاء متابعتها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

كما حذفت كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها.