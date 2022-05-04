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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695650/رقم-مرعب-المصريين-سحبوا-في-إجازة-العيد-80-مليار-جنيه-من-الـ-ATM

سجلت سحوبات المواطنين من ماكينات السحب الآلي رقما قياسيا، حيث بلغت 80 مليار جنيه، وذلك منذ بداية شم النسيم حتي نهاية ثالث أيام عيد الفطر.

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جاء ذلك وفق تصريحات للإعلامي محمد علي خير، الذي صرح بأن تلك السحوبات جاءت على النحو التالي:

- 50 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر - 30 مليار جنيه من بقية البنوك العاملة في مصر

المصريين سحبوا في إجازة العيد 80 مليار جنيه من الـ ATM

وأشار محمد علي خير إلى أنه بلغت عدد عمليات السحب خلال هذه الفترة 35 مليون عملية سحب، هذا بخلاف العمليات الأخري مثل التبرع او سداد اقساط القروض.

ولفت إلى أن لديه معلومات تفيد بوجود خطة منذ أكثر من عام يتم تنفيذها من جانب البنوك ومتابعتها من جانب البنك المركزي لمضاعفة عدد ماكينات الصراف الالي في اطار خطة الشمول المالي.

على جانب آخر، تعود البنوك إلى العمل واستقبال عملائها بداية من يوم الأحد المقبل، بعد حصولها على إجازة عيد الفطر،

وتبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل، عمليات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بغرض تمويل احتياجات الموازنة العامة.

ومن المقرر أن الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة.

وكانت وزارة المالية أجلت عمليات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ نظرا للاحتفال بعيد الفطر المبارك وتعطل العمل بالجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 44.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 250 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال يومين اثنين فقط من الأسبوع المقبل، هما الأحد والاثنين من ذلك الأسبوع.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه خلال الأحد المقبل، موزعة بين أجل 182 يوما بـ 12 مليار جنيه وأجل 364 يوما بـ 7 مليارات جنيه، بالإضافة لسند خزانة باستحقاق 3 سنوات بقيمة مليار جنيه واحد.