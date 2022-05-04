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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695552/تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-ومانشسترسيتي-فى-دوري-أبطال-اوروبا

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيره مانشسترسيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل فى الدور نصف النهائي عام 2016، وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي، بينما فاز الريال بلقاء العودة أمام نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد.

فيما التقى ريال مدريد مع مانشستر سيتي في 6 مواجهات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق الملكي الفوز فى مواجهتين ، وفاز السيتي في اثنين وحسم التعادل مباراتين.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

الجدير بالذكر أن حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.