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"مستقبل وطن" يوزع الهدايا والحلوى على الاطفال أمام ساحات صلاة العيد فى المحافظات.. صور 

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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /695513/مستقبل-وطن-يوزع-الهدايا-والحلوى-على-الاطفال-أمام-ساحات-صلاة-العيد-فى-المحافظات-صور

وزع أعضاء حزب مستقبل وطن، فى محافظات الجمهورية، بكافة الاقسام، أمس الأثنين، الحلوى والهدايا والبلونات، على الأطفال بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة مع المواطنين وخروجهم لتهنئة الأهالي والصلاة معهم في العيد.

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"مستقبل وطن" يوزع الهدايا والحلوى على الاطفال أمام ساحات صلاة العيد فى المحافظات

وارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة والمساجد، في كافة المحافظات.

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وشكل الحزب مجموعات من شباب الحزب بكافة الاقسام لتنظيم الصلاة ودخول المصلين للساحات المخصصة لصلاة العيد وتوزيع الهدايا والبالونات الملونه علي الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة لرسم الابتسامة على وجوه الاطفال.

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وقامت هيئة مكاتب مدن ومراكز المحافظات بمشاركة جموع المصليين الإحتفال بالعيد المبارك مع توزيع الهدايا والبلالين والحلويات.

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واستقبل الأطفال والأهالي "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الفطر بفرحة عارمة، وأحدثت الهدايا حالة من البهجة بين المواطنين، حيث عبر أحد الأطفال عن سعادتهم بعد استلام الهدية، وتجول شباب الحزب في عددا من الشوارع والميادين المصرية في مختلف المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوي على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

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ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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