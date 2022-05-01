الصحف الإيطالية تحتفى بملحمة الاختيار 3 وسقوط الإخوان والأسطورة منسى

جدة - نرمين السيد - وافتتحت بعض الصحف بمقولة: رمضان فى مصر، كما فى باقى دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الصوم والصلاة، هناك تقاليد أخرى مثل المسلسلات التلفزيونية.

وأوضحت أنه بعد وجبة الإفطار التقليدية، تتجمع العائلات فى جميع أنحاء البلاد ومعظم أنحاء العالم العربى فى المساء لمشاهدة الأعمال الدرامية الخاصة على التلفزيون.

وركز الصحف على أن الشخصية المحورية فى المسلسل الأخير هذا العام كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاختيار 3.

وقالت إن المسلسل الدرامى الوثائقى ينتهى الليلة يسمى الاختيار 3 وهو الجزء الثالث من هذا المسلسل، مؤكدة أن عيون العالم العربى تتجه كل ليلة إلى شاشات التلفاز لرؤيته؛ لأن المسلسل هذه المرة يحكى لأول مرة أحداثًا عن الصعود القصير لسلطة الإخوان المسلمين فى مصر بعد ثورة 2011 والإطاحة بهم.

واستناداً إلى أحداث حقيقية مصورة صوتا وصورة، حيث فى هذا الوقت كان الرئيس المستقبلى السيسى، قلقًا من سوء الأوضاع الداخلية، وكان مصمما على بذل كل ما فى وسعه لحماية سقوط البلاد فى حرب أهلية.

من المشاهد التى بثها المسلسل والتى أغضبت المصريين لدرجة انها كانت حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر فيه أحد قيادات الإخوان المسلمين محمد مرسى وقت الأحداث والذى كان فيه يقوم بتهدد المشير محمد طنطاوى بـ "اضطرابات ذات عواقب غير متوقعة فى مصر". "لو لم يعترفوا بانتخابه رئيسا للبلاد.

اشترك فى المسلسل قرابة 200 نجم سينمائى وتلفزيونى منهم ياسر جلال (الذى لعب دور السيسى بإتقان) وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوى ومحمود البزاوى وبيومى فؤاد وصبرى فواز وغيرهم. الحلقات الجديدة من تأليف هانى سرحان وإخراج المخرج بيتر ميمى.

من ناحية أخرى، يروى الموسم الأول من المسلسل قصة الشهيد العقيد أحمد المنسى الأسطورة قائد الكتيبة 103 (قوات الصاعقة)، الذى استشهد مع العديد من أفراد كتيبته يوم الأحد. 7 يوليو 2017. استشهدوا خلال اشتباكات بين قوات الجيش المصرى ومسلحين فى هجوم إرهابى على ثكنه للجيش المصرى فى قرية البرث برفح شمال سيناء.

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وركز الموسم الثانى على أحداث عام 2012 من منظور جديد، فضلا عن تسليط الضوء على استشهاد رجال وزارة الداخلية الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن فى الفترة 2013-2020. باختصار، تأخذ حلقات "الاختيار 3" المصريين وراء كواليس أخطر 96 ساعة مرت على البلاد ووقوع حكومه الاخوان المسلمين.

وعلق الرئيس السيسى بنفسه على المسلسل لأول مرة، مؤكدًا أن المسلسل أظهر "ما حدث بالفعل فى تلك اللحظة". كل ما تبقى الآن هو انتظار رمضان المقبل لمعرفة موضوع المسلسل الجديد وبطولات جديده.