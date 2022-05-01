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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695171/مسلسل-وجوه-الحلقة-الأخيرة-ميتافيرس-يشعل-صراع-داخلي-لحنان-مطاوع

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل وجوه حكاية “ميتافيرس” العديد من الأحداث الساخنة، لذا دوت الخليج يرصدها لكم وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل وجوه الحلقة 30

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل وجوه حكاية ميتافيرس مدى الصراع النفسي الذي تمر به فريدة -حنان مطاوع- نتيجة استخدامها جهاز ميتافيرس الذي يدفعها للعيش في عالم افتراضي لدرجة انها لم تستطع الخروج منه.

كما تشهد الحلقة زواج ليليان -جهات خليل- من هادي -عابد عناني- وتشاهد فريدة الفرح من شرفة غرفتها بالمنتجع التي تمكث فيه، وبهذا تنتهي الحلقة.

تفاصيل مسلسل وجوه

يشار أن مسلسل وجوه لحنان مطاوع والذي يعد أول بطولة درامية مطلقة لها، يتضمن حكايتين كل حكاية تدور أحداثها في 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتظهر بشخصية مختلفة.

ويتضمن مسلسل وجوه حكاية ثالثة لكن لن تعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022 بسبب ضيق الوقت وهي من بطولة الفنانة أروى جودة وتحمل اسم «حرب نفسية» ويتولى إخراجها أحمد شفيق.

الحكاية الأولى من مسلسل وجوه

وتأتي الحكاية الأولى من المسلسل تحت اسم “وش تالت” والتي عرضت في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة النهار والقاهرة والناس وصدى البلد الفضائية، وظهرت خلالها حنان مطاوع بشخصية سلمى التي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة.

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مسلسل وجوه الحكاية الثانية

بينما تأتي الحكاية الثانية من العمل بعنوان “ميتافيرس” وتجسد خلالها شخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة تعانى من اضطرابات في شخصيتها حيث تحدث جريمة قتل غامضة تقلب الأحداث رأسها على عقب في إطار تشويقي مثير.

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أبطال مسلسل وجوه

ويشاركها في بطولة الحكايتين كلا من حنان مطاوع و عابد عناني ونورهان، وهالة فاخر، و تامر فرج، و حسن عيد ومحمود عبد المغني، و دنيا المصري ورانيا الملاح، وأحمد وفيق وحسني شتا وآخرين.