/695001/مسلسل-المشوار-الحلقة-28-هروب-محمد-رمضان-من-منزل-سالم

شهدت الحلقة 28 من مسلسل المشوار، تصاعد كبير في الأحداث حيث ينتظر ماهر البائع الذي سيأخذ منه قطع الآثار، والعديد من التفاصيل الأخرى، التي يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل المشوار الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 28 بحديث محمد رمضان مع سيد رجب عن بيع الآثار المسروقة، وكانوا في انتظار البائع والذي يلعب دوره الفنان وجيه الشوربجي، ولكن محمد رمضان كان يجهل ذلك، ووصلت ماهر مكالمة من سعيد يخبره بها أن المحامي كمال مراقب من قبل الشرطة، فأصابت ماهر حالة من الخوف وترك بيت الحاج سالم وهرب.

وحاء كمال ليبحث عن محمد رمضان بعد هروبه، ولكنه لم يجده، وحدث مواجهة بينه وبين سيد رجب وأخبره أنه خسر في تلك القضية الأموال التي كان سيجنيها من بيع إضافة إلى وصول وجيه الشوربجي إلى منزل سالم في نسف الوقت، و قام المقدم علاء بمهاجمة منزل سيد رجب والقبض عليه، لإخفائه ماهر في منزله، بالإضافة إلى عثورهم على قطع آثار في منزله ملكيتها تعود إلى ماهر، وقام بالتحقيق معه حول معرفته بماهر.

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

أحداث الحلقة 27 من المشوار

شهدت الحلقة 27 من مسلسل المشوار أحداث مثيرة وجاذبة للانتباه كان أبرزها موافقة عمرو عبد الجليل على إقامة ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- عنده بعدما اقترح عليه سعيد -محمود الليثي-.