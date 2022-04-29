راجعين يا هوى الحلقة 28.. نور النبوي يعترف بحبه لسلمى أبو ضيف

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مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 28

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون، ذهاب طارق -نور النبوي- إلى ولاء -سلمى أبو ضيف- في المستشفى التي تتعالج فيها من إدمان المخدرات، وسامحت ولاء طارق بعد أن اعتذر لها عن طريقة معاملته السيئة لها بعدما علم بتعاطيها للمخدرات. وكانت ولاء ترفض مسامحة طارق في بداية الأمر، ولكنه اعترف بحبه لها وأكد على أهميتها في حياته، لتطلب منه ولاء الانتظار حتى تنتهي العلاج وتعثر على ذاتها من جديد ليستطيع إكمال علاقتهما.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

يتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35، تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

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أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.