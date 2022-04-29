/694867/بـ-22-طلقة-في-رأسه-مصطفى-بكري-تحقيقات-موسعة-في-واقعة-قتل-المواطن-رامي-رأفت

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حادث مؤسف وقع بمدينة مرسى مطروح، حيث قيام ملثمون مجهولون أطلقوا النيران على رامي رافت مواطن مسيحي شقيق ، اثناء جلوسه بمحل مدينة الضبعة، حيث صوبوا نحوه 22 رصاصة في رأسه ولقى مصرعه على الفور، وايضا اصيب مواطن اخر بطلقة طائشة.

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جاء ذلك خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، منوها انه نه تم التعدي على المواطن رامي من ملثمين يستقلون سيارة ملاكي وكانوا يرتدون زي موحد وهربوا من مكان الواقعة وأشعلوا النيران في السيارة واستقلوا سيارة اخرى.

بـ 22 طلقة في رأسه.. مصطفى بكري: تحقيقات موسعة في واقعة قتل المواطن رامي رأفت

واكد الاعلامي مصطفى بكري ان الاجهزة الامنية تواصل جهودها في التحقيقات كما ان وزير الداخلية يتابع بنفسه وقائع ما حدث.

واختتم الاعلامي مصطفى بكري انه في النهاية لا يستطيع ان يجزم احد عن أسباب هذا الحادث فالنيابة العامة لن تتستر على اى شي والدولة لديها سياسة المكاشفة في مثل هذه الأمر