مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. رونالدو يتعادل بالدقيقة 62 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر يونايتد بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62 من عمر المباراة المقامة ضد تشيلسي حالياً على ملعب "أولد ترافولد" في مباراة مقدمة من الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وسجل ماركو ألونسو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة حالياً بينهما في الدوري الانجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة متخلفا ب6 نقاط عن الجانرز 60 نقطة .

ويسعى تشيلسي إلى الفوز بالمباراة لتثبيت أقدامه أكثر في المركز الثالث المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى البلوز لمواصلة النتائج المميزة وتأكيد تأهل الفريق إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

بينما يأمل اليونايتد حسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحة للعودة إلى الانتصارات والمنافسة على المركز الرابع ودخول المربع الذهبي لضمان مقعد أوروبي في دورى الابطال الموسم المقبل، وسيسعى الشياطين الحُمر لتحقيق الفوز على البلوز في أولد ترافورد.

وخطف تشيلسي فوزا مهماً على حساب وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة من أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، ليندلوف، تيليس.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا، رونالدو، راشفورد.



بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، سيلفا، روديجير، جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماونت، هافرتز، فيرنر.