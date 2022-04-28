الكبير أوي 6 الحلقة 27.. مهرجان الإسكندرية يسخر من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي

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نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي بموقع التواصل الاجتماعي بيان للسخرية من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي المقرر عرضه اليوم الخميس في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27.

دوت الخليج يرصد رد فعل مهرجان الإسكندرية السينمائي من مهرجان المزاريطة الدولي

مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان المزاريطة الدولي

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، مجموعة صور للفنانة شيرين رضا ومهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وجاء في نص البيان الساخر: “بيان هام.. سيتم شطب اسم الفنانة شيرين رضا من قوائم ضيوف المهرجان الإسكندرية، في حالة تأكيد حضورها لمهرجان المزاريطة”.

وقبلها أصدرت بيان آخر جاء به: “نرفض جميع الافلام التي تعرض بمهرجان المزاريطة خلال دورات مهرجان الإسكندرية المقبلة”، وتفاعل الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات مع هذه البيانات.

مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي

علق المخرج محمد العدل على بيان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “العداء لمهرجان المزاريطة غير مبرر وأنا اطالب بدعوة شيرين رضا لأنها بتدعم مهرجانات ناشئة”.

يشار أن مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26 التي عرضت أمس عبر شاشة قناة on الفضائية شهدت الكثير من الأحداث وبداية التحضير لمهرجان المزاريطة السينمائي الدولي ويواصل حزلئوم العمل على دعوة بعض النجوم للمشاركة في المهرجان، ومن جانبها بدأت مربوحة وهي الفنانة رحمة أحمد بمساعدة الدكتور ربيع الذي يقدم شخصيته الفنان بيومي فؤاد، التواصل مع الفنانين لحضورهم المهرجان، ولكنهم يتفاجئا برفض من نجوم الفن.

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ونجح حزلئوم في دعوة النجم العالمي ليناردو دي كابريو بجانب عدد من النجوم ومن المقرر حضور الفنانة شيرين رضا وهنادي مهنى ومحمد ممدوح وأحمد سعد وإياد نصار وآخرين وتتولى مربوحة تقديم فعاليات المهرجان ومتابعة إطلالات الحضور والضيوف.

ويضم مسلسل الكبير أوي 6 في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد مكي، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، الوجه الصاعد رحمة أحمد، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد،حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج هشام إسماعيل، مصطفى غريب، بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل حمدي الميرغني، وسليمان عيد، نرمين الفقي، وأسماء جلال، المسلسل من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.